شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعرض على ميدفيديف منصب بـ"مجلس الأمن الروسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، من حكومة ديميترى ميدفيديف، القيام بواجباتها لحين تشكيل حكومة جديدة، كما عرض على ميدفيديف، منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز " فى خبر عاجل منذ قليل.

وأعلن رئيس الوزراء الروسى ديميترى ميدفيديف، أن حكومته ستقدم استقالتها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام، وكان رئيس الوزراء الروسى قد أعلن مؤخرا، تسوية جميع الأمور المتعلقة باتفاق الغاز مع أوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق بمثابة حل توفيقى ضرورى.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه يرغب فى منح البرلمان سلطة اختيار رئيس الوزراء إلى جانب مسئوليات أخرى، لكنه أضاف أنه يود الإبقاء على النظام الرئاسى القوى فى روسيا، وجاءت تصريحات بوتين خلال خطابه إلى الأمة فى وقت يبحث فيه المراقبون عن دلائل على الكيفية التى قد يعدل بها النظام السياسى قبل 2024، حين تنتهى ولايته الرئاسية الحالية، ويصبح ملزما بالتنحى بموجب الدستور.

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تهدد أحدا، وأن خطوات بلاده العسكرية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الروسي فحسب، وقال بوتين خلال رسالته السنوية اليوم الأربعاء "إن القوى النووية الخمس فى العالم مسؤولة عن الأمن في كوكبنا، ونحن جاهزون للحوار في هذه الإطار"، وأضاف أن "القدرات الدفاعية لروسيا مضمونة لعشرات السنين ويجب علينا العمل لإعداد أنظمة دفاعية للمستقبل".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه ليست هناك ضرورة لدستور جديد في بلاده، معتبرا الدستور الحالي يمكنه البقاء لعشرات السنوات. وطالب - في رسالته السنوية - بمتطلبات صارمة لمرشحي الرئاسة الروسية، بما فيها ألا يكون لدى المرشح جنسية أجنبية.



وتابع بوتين: "يتعين أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية وللرئيس تحديد أولويات وأهداف عمل الحكومة"، مقترحا تكليف مجلس الدوما بإقرار تعيين رئيس الوزراء ونوابه والفريق الوزارى، وأكد ضرورة أن يقوم الرئيس بتعيين رؤساء أجهزة الأمن والدفاع بالتنسيق مع مجلس الفيدرالية (المجلس الأعلى للبرلمان).