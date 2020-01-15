شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الروسية تعلن تقديم استقالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الروسى ديميترى ميدفيديف، أن حكومته ستقدم استقالتها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام، وكان رئيس الوزراء الروسى قد أعلن مؤخرا، تسوية جميع الأمور المتعلقة باتفاق الغاز مع أوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق بمثابة حل توفيقى ضرورى.

وقال ميدفيديف - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنك) الروسية اليوم الثلاثاء - "لم تتم تسوية جميع المشاكل، ولكن توقيع الوثائق المتعلقة بالاتفاق، توضح أن أكثر المسائل صعوبة يمكن تسويتها والتفاوض بشأنها، وسوف تستمر عملية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا وفق شروط تناسب كلا الطرفين".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن الاتفاق من شأنه تسوية الوضع بشأن إمدادات الغاز المباشرة إلى أوكرانيا بسعر منخفض كيفما يحدد البنك المركزي الأوروبي"، وتتوقع كييف أن تتلقى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من العائدات خلال فترة الاتفاق المحددة بخمس سنوات.

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ووقعت روسيا وأوكرانيا بروتوكول تعاون في مجال الغاز، في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن يدخل حيز النفاذ الأول من يناير 2020.

فى شأن أخر، كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،أكدت اليوم الثلاثاء، أن السياسيين الأمريكيين يستخدمون ما وصفته "بالورقة الروسية" كجزء من حملاتهم الانتخابية، مشيرة إلى أن ذلك يهدر فرص تطوير العلاقات الثنائية الطبيعية بين موسكو وواشنطن.

وقالت زاخاروفا - في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "في البيئة السياسية التي تجري فيها العملية الانتخابية، يستخدم عدد من السياسيين الأميركيين الورقة الروسية في إطار حملتهم السياسية، لقد اتبع هذا النهج منذ عدة سنوات، وما زال تنفيذه جاريا بنشاط، كجزء من حملات بعض المرشحين، وهذا يمنع العديد من الفرص لتطوير العلاقات الثنائية الطبيعية. هذا ما نعيشه اليوم".