شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر يدشنون هاشتاج "قاعدة برنيس" و"قادر 2020".. ويصفونها بـ"قاعدة الرعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الأنظار اليوم الأربعاء، إلى قاعدة برنيس، حيث شهدت افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، يرافقه الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر.

وعبر رواد موقع تويتر، عن اهتمامهم بالحدث، إذ دشنوا عددا من الهاشتاجات لمتابعة الحدث الضخم، منها هاشتاج :"قاعدة برنيس العسكرية"، والذى تصدر المركز الأول ضمن الأكثر تداولا اليوم الأربعاء، وظهر هاشتاج :"قادر 2020"، فى المركز الثالث ضمن الهاشتاجات الأوسع انتشارا فى ترند مصر اليوم.

وشارك بعض المغردين الإماراتيين والسعوديين، عبر الهاشتاج، فغرد أحدهم، قائلا:"فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية لتصبح أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر نشارك أهلنا في مصر فرحتهم وسعادتهم بهذا العمل الجبار الذي تقوم به قيادة مصر ونتمنى لهم المزيد من التقدم والنهضة حفظ الله أرض الكنانة وأدام عليها الأمن والأمان"، وغرد آخر:" ألف ألف مبروك لمصر أم الدنيا وشعبها وحكومة في افتتاح قاعدة البحر الأحمر قاعدة برنيس العسكرية الله يديم على الأمة العربية والإسلامية الأمن والأمان".



ترند مصر



قاعدة برنيس

وقال المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد :"مصر القوية الدرع الحصين للأمة العربية و صمام أمان المنطقة فخر لنا جميعاً . حفظ الله أرض الكنانة مصر الغالية العالية.. افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر تحيا مصر"، وتابع :"بكل فخر نتابع حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية في مصر أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر .. حفظ الله المحروسة أرض الكنانة و أدام عليها الأمن و الأمان".



ابراهيم بهزاد

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التغريدات



بهزاد



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قادر 2020

ووصف مغردو تويتر، القاعدة بأنها "قاعدة الرعب"، مشيدين بحجم التقدم الكبير فى صفوف القوات المسلحة، وغرد أحدهم :" المصريون يوجهون رسالة للعالم إن مصر لا تعتدي أبدا ...ولكنها تمتلك قوة وإرادة الردع...خلصااانة"، وقالت مدونة أخرى :" اللى اختار اسم "قادر" لمناورات 2020 بجد تحية وسلام ليه...الاسم معبر وفيه رسايل فخر لينا وردع للى يعادينا"، وقال آخر :" رجال لا يهابون الموت، جيش مصر العظيم ، نبارك لأنفسنا علي هذا الإنجاز العظيم وافتتاح هذا الصرح العظيم قاعدة برنيس العسكرية، ستظل قاهرة المعز هي صمام الأمان للمنطقة العربية، وليس هناك دولة قادرة على منافسة مصر بهذه المكانة"، "فيما غرد مدون آخر :"متتخضوش، دى شويه تدربيات بس تخيلو بقى وقت الجد هيبقى طوفان".