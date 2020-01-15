الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة السلطان قابوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، للتعزية فى وفاة المغفور له صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان رحمه الله.

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