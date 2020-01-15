النيابة تصرح بدفن جثث طبيبتان وسائق في حادث "ميكروباص الأطباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثث 3 ضحايا لقوا مصرعهم في حادث اصطدام سيارة ميكروباص - كانت تقل عددًا من الأطباء- وسيارة نصف نقل بالطريق الأقليمي بالقرب من ميدنة حلوان.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص- طبيبتين، وسائق، وإصابة 17 آخرين بإصابات مختلفة.

وقال مصدر أمني إن المعانية الأولية تشير إلى أن سبب حادث الطريق الإقليمي بحلوان "السرعة الزائدة".

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وأضاف أن رجال الإدارة العامة للمرور رفعوا آثار الحادث، وعملوا على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كانت غرفة العمليات بالمرور تلقت بلاغا يفيد بظهور كثافات مرورية على الطريق الإقليمي بسبب وقوع حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل رجال المرور، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص كانت تقل 14 طبيبًا لحضور مؤتمر تابع لوزارة الصحة.