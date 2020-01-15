النائب العام يلتقي محققين إيطاليين.. ويشكل فريق تحقيق جديد في قضية "ريجيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي "جوليو ريجيني" - بعددٍ من المحققين الإيطاليين.



وقال النائب العام، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تم تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكدًا استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في روما؛ بهدف الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.



واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلوا المعلومات ووجهات النظر.



واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا على تنفيذ كل إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين.