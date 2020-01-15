محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
حصل "الخليج 365" على صور من موقع حادث تصادم ميكروباص يقل أطباء بسيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي بحلوان، الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص- طبيبتين، وسائق، وإصابة 17 آخرين بإصابات مختلفة.
وقال مصدر أمني إن المعانية الأولية تشير إلى أن سبب حادث الطريق الإقليمي بحلوان "السرعة الزائدة".
وأضاف أن رجال الإدارة العامة للمرور رفعوا آثار الحادث، وعملوا على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
كانت غرفة العمليات بالمرور تلقت بلاغا يفيد بظهور كثافات مرورية على الطريق الإقليمي بسبب وقوع حادث تصادم.
وعلى الفور انتقل رجال المرور، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص كانت تقل 14 طبيبًا لحضور مؤتمر تابع لوزارة الصحة.
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كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لحادث "ميكروباص الأطباء".. ومصدر: السرعة الزائدة السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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