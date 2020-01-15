بعد مصرع طبيبتين .. المرور ترفع أثار حادث "ميكروباص الأطباء" في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

قال مصدر أمني، بالإدارة العامة للمرور، إن قوات الحماية المدنية ورجال المرور، قاموا برفع آثار حادث تصادم ميكروباص يقل أطباء، وسيارة ربع نقل، على الطريق الإقليمي بحلوان.

وقام رجال المرور بتسيير حركة سير السيارات، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص (طبيبتين، سائق) وإصابة 17 آخرين بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات حلوان العام، و15 مايو، ومعهد ناصر.

وتلقت غرفة العمليات بالمرور بلاغًا يفيد بظهور كثافات مرورية على الطريق الإقليمي بسبب وقوع حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص كانت تقل 14 طبيبًا لحضور مؤتمر تابع لوزارة الصحة، وبين سيارة ربع نقل.