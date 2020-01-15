ضبط 94 ألف نظارة مجهولة المصدر داخل مخزن بعابدين-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 94 ألف نظارة مجهولة المصدر داخل مخزن بعابدين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "ح. ر"، 26 سنة، مسئول عن مخزن تابع لشركة للاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بداخل المخزن على 94000 نظارة أنواع مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.