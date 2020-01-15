ضبط المتهمين بالتعدي على تاجر في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، في القبض على المتهمين بالتعدي على تاجر وسرقته، بمنطقة المقطم.

تلقى للمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المقطم، إشارة مستشفى البنك الأهلي تفيد استقبالها "أحمد" تاجر مصاب بجرح قطعي بالرسغ الأيسر والأوتار القابضة والفك، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر تعرفه على أحد الأشخاص، يدعي "ماجد" ولا يعلم باقي بياناته من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بألعاب "البلاي ستيشن"، واتفق معه على شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه، والتقابل بشارع المعهد الأزهري دائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بقيام المشكو في حقه وبصحبته أخر بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواه، وإحداث أصابته المشار إليها، واستوليا منه على المبلغ المالي، وبعض الأوراق الشخصية كرهًا عنه وفرا هاربان.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ماجد.ا" طالب، "محمد.ج" طالب والسابق اتهامه في القضية رقم 5301 لسنة 2019م المقطم مشاجرة وبلطجة.

بأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرواد محمد فتحي ومحمد صفوت ومحمد خيري وإيهاب أنور ومصطفى أرز، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما أمام العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكنهما، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والعميد عمرو عويضة، مأمور قسم المقطم، إلى النيابة العامة.