سائق يمطر ربة منزل بوابل من الأعيرة النارية أثناء سرقة مسكن بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارع قتل ربة منزل، بالأعيرة النارية، أثناء سرقة مسكن مدرس بأسيوط .

تلقى مركز الفتح بلاغًا، بوفاة ربة منزل 42 سنة، مقيمة بناحية منشية المعصرة، دائرة المركز إثر إصابتها بأعيرة نارية متفرقة .

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وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها "مدرس 51 سنة، اتهم مزارع 25 سنة مقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة"، لخلافات سابقة بينه، والمتهم وقيام الأخير بسرقة منقولات خاصة بابنتهما.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي وقيادات قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية "، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.