ضبط المتهمين بسرقة لودر في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة "لودر" بمنطقة الوايلي.

تبلغ للمقدم أحمد سمير توفيق، رئيس مباحث قسم شرطة الوايلي، من كلا ًمن "حسن.م" حارس بموقع الطريق الجديد، "عبده.م" حارس بذات الموقع ومقيم بذات العنوان بأنه حال تواجد الأول بالموقع محل حراسته المُسند أعماله لشركة للإنشاءات الهندسية فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدي عليه بالضرب دون إصابات وتكبيل يديه باستخدام إبزيم بلاستيك وتكميم فمه بلاصق طبي، وسرقة لودر ماركة كاتر بيلر 966 G ملك الشركة المُشار إليها يحمل كود رقم 22034، ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد. ف" وشهرته أحمد "عضمة"، عاطل، ومقيم بولاق الدكرور/ جيزة، و"أيمن. ض" عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 حكم حبس جزئي، بأجمالي حبس 4 سنوات وشهر، و"عبد الله.م" هارب، و"سيد.ي" مسجل خطر سرقات عامة، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 11 حكم حبس جزئي، بإجمالي حبس 21 سنة، 6 شهور هارب.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد محمد حجاج، وأحمد عبد العزيز، وأحمد الحريري، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمان الأول والثاني حال استقلالهما سيارة رقم (ل هـ ر 742)، ماركة هيونداي فيرنا بيضاء اللون قيادة الأول، ويعمل عليها كسائق المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، تم بإرشادهما ضبط اللودر المستولى عليه بمكان إخفائه بقطعة أرض فضاء كائنة بالمنطقة التاسعة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أمام العقار ملك أحمد بالمعاش، والذي يرتبط بعلاقة نسب بالمتهم الرابع، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان واللودر المستولى عليه واتهمهما والهاربان بسرقته بالإكراه.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، إلى النيابة العامة.