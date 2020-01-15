محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
زار الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، عصر الأربعاء، مستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على حالة مصابي حادث طبيبات المنيا.
ونعت نقابة أطباء مصر الطبيبات شهداء المهنة واللاتي وافتهن المنية جراء الحادث، وتمنت الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.
وضم وفد نقابة الأطباء، كلا من الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام، والدكتور محمد عبدالحميد أمين الصندوق، والدكتورة مني مينا عضو المجلس السابق، والدكتور احمد صفوت عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، والدكتور شريف وديع مساعد وزير الصحة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.
ووقع صباح اليوم حادث لـ 15 طبيبة من المنيا، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧، نتج عنه وفاة طبيبتين، وتم نقل المصابات إلى مستشفيات حلوان، و15 مايو ومعهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الأطباء في معهد ناصر لمتابعة حالة مصابي حادث "ميكروباص الطبيبات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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