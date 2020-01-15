نائب وزير الإسكان: القطاع الخاص والعام ينتج سنويا 15 ألف شقة جاهزة للتسليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن إجمالي ما ينتجه القطاع العام والخاص من الوحدات السكنية سنويا لا يتخطي 15 ألف وحدة سكنيه تسليم مفتاح.

وأضاف نائب وزير الإسكان، خلال المائدة المستديرة إنفستجيت بعنوان "تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري"، أنه في ظل الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر حاليا تحتاج إلى تكاتف القطاعين لتنفيذ وحدات تلائم حجم الطلب الموجود حالياً.

وطالب كل من المطورين العقاريين والمسوقين أن يلعب كل منهم الدور الخاص به، مع وضع العميل نصب أعينهم في المقام الأول والأخير.