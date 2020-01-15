محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة والجيزة، نتيجة أعمال نشاط صناعي.
وأضاف لمصراوي، الأربعاء: "الهزة مركزها غرب القاهرة يمكن أن تكون ناتجة عن نشاط صناعي في أحد المحاجر".
وأوضح بدوي: "الهزة أرصية سطحية وخفيفة، وشعر بها سكان الجيزة والقاهرة، وبلغت قوتها 1.4 درجة".
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والجيزة.. وقسم الزلازل يكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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