رئيس "المصرية للتسويق العقاري": إنشاء كيان لتنظيم المهنة خطوة لضبط أداء السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن إنشاء الجمعية يمثل بداية لضبط أداء السوق العقارى من خلال تنظيم عمل شركات التسويق وتنظيم علاقتها بالمطورين والعملاء.

وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة إنفستجيت "تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري" أن شركات التسويق جزء مهم وفاعل فى السوق العقارى ولعبت دورا مهما في خلق الوعي المعرفي للعملاء للشراء في المدن والمناطق الجديدة وبالتالي الترويج لهذه المدن.

واوضح مصطفى، أن الجمعية تعمل حاليا على تنظيم أداء المسوقين بداية من تدريب العاملين بالشركات ورفع قدراتهم، كما تضم الجمعيه لجنة عضويات والتي وضعت مجموعة شروط للانضمام إليها وستخضع الأعضاء لميثاق شرف المهنة والذي تم وضعه من قبل الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تضم لجنة لفض المنازعات لحل أي مشكلات تنشأ بين المسوقين وبعضهم أو المسوقين و المطورين.