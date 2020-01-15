أخبار مصر | 22 يناير.. منظومة إلكترونية كاملة بوزارة الإنتاج الحربي

وأوضح أنه بدءً من 22 من يناير الجاري، تعتمد "الإنتاج الحربي" منظومة إلكترونية بدلا من الاعتماد على الأوراق والطرق التقليدية انطلاقا من خطة الدولة وإستراتيجيتها في التحول الرقمي بكافة الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف أن الوزارة ترأس المجلس الأعلى للتحول الرقمي وتعاون مع عدد من الوزارات والخبراء لتطبيق منظومة التحول الرقمي في الدولة.