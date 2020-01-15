أخبار مصر | 22 يناير.. منظومة إلكترونية كاملة بوزارة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 يناير.. منظومة إلكترونية كاملة بوزارة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي: إن الوزارة كانت من المبادرين لتطبيق منظومة التحول الإلكترونى في الدولة، من خلال مصانعها التي أنتجت العدادات الذكية ومسبوقة الدفع الخاصة بالكهرباء والغاز والمياة.
وأوضح أنه بدءً من 22 من يناير الجاري، تعتمد "الإنتاج الحربي" منظومة إلكترونية بدلا من الاعتماد على الأوراق والطرق التقليدية انطلاقا من خطة الدولة وإستراتيجيتها في التحول الرقمي بكافة الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف أن الوزارة ترأس المجلس الأعلى للتحول الرقمي وتعاون مع عدد من الوزارات والخبراء لتطبيق منظومة التحول الرقمي في الدولة.