أخبار مصر | القوى العاملة: اتفاقية جماعية لصرف أجور العاملين بـ"شبرد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: اتفاقية جماعية لصرف أجور العاملين بـ"شبرد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت وزارة القوى العاملة، اتفاقية العمل الجماعية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والشركة المصرية للسياحة والفنادق "ايجوث"، التي تقضي باستمرار الشركة صرف أجور العاملين بفندق شبرد الخاضع للتطوير والتحديث.

وقال ممدوح محمدي رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد الدولي للسياحة والفنادق، إن الاتفاقية التي تم إبرامها صباح اليوم بمقر وزارة القوى العاملة، وافق عليها المحاسب شريف البنداري رئيس مجلس إدارة إيجوث والتي تقضي بصرف الأجور لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي نهاية يناير2023، أو الانتهاء من عمليات تطوير الفندق، على أن تتحمل الشركة المالكة أجور العاملين المستمرين في الخدمة شاملة العلاوات الدورية والاجتماعية وفقا للوظائف التي كانوا يشغلونها قبل عمليات التوقف، وأن تتحمل إيجوث المميزات الأخرى من علاج وخلافه.

وأضاف رئيس النقابة العامة، أن الاتفاقية التي شارك فيها ممثل العاملين رئيس اللجنة النقابية بأن يلتزم العاملين المثبتين بالتوقيع في كشوف الحضور والإنصراف بمقر الفندق، وتلتزم الشركة المالكة بصرف الأجور في الأسبوع الأخير من كل شهر والمنح المقررة في العيدين بواقع أجر نصف شهر، بحد أدنى 500 جنيه، وأقصى 2000 جنيه، ولا يجوز لأي عامل المطالبة بقيمة الإجازات المستحقة من أي نوع خلال فترة الغلق.

