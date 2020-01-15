أخبار مصر | مدبولي يستعرض طلبات الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يستعرض طلبات الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، قد عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.

وأشارت المنشاوى إلى ما قامت به الوحدة المعنية بحل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء من اتصالات مع الجهات المعنية، للاتفاق على آليات حل تلك المشكلات، وفق توقيتات زمنية محددة.

من جانبه استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، عددًا من الطلبات من شركات ترغب في إقامة استثمارات جديدة في مصر في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات هي حصيلة لقاءات عديدة مطولة عقدها مع مسئولي الشركات التي أرسلت طلبات استثمار، فضلًا عن عشرات الطلبات الأخرى التي تلقتها هيئة الاستثمار، وتم دراستها جميعًا.

ومن ضمن الطلبات التي عرضها عبدالوهاب، طلب إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية وإدارة المشروعات بالشراكة مع واحدة من المجموعات السعودية في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي؛ إقامة مشروع في مجال الاستثمار المباشر بمنطقة الواحات البحرية.

Advertisements

ووفقًا لما عرضه المستشار محمد عبد الوهاب، فإن الشركة اختارت مصر بعد دراسات مستفيضة لكافة قطاعات الاستثمار المتاحة لتكون نقطة الانطلاق للكيان الجديد بعدما لمسوا ما يتمتع به مناخ الاستثمار الحالي في مصر من استقرار ونظرة مستقبلية مبشرة، طبقًا لكافة تقارير الجهات الدولية المنوط بها تقييم مثل تلك الأنشطة في الأسواق الواعدة بالعالم.

كما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى طلب إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع مواد الديكور، التي ترغب في ضخ مزيد من الاستثمارات بمصر، وتود نقل عدد من مصانعها والتكنولوجيا الصناعية من الصين إلى مصر في منطقة توسعات عتاقة شمال خليج السويس بجوار مصنعها القائم هناك حتى تتكامل الخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء عدد من المصانع في مجالات إنتاج ألواح الألومنيوم، ومصنع دهانات رولات الألومنيوم بنظام الدهان السائل، ومصنع لإنتاج الأرضيات البديلة للألواحMDF، ومصنع لإنتاج ألواح البولي كربونيت للأسقف والبيوت الخضراء، ومصنع إنتاج ألواح PVC المستخدمة للديكور الداخلي.

كما تم عرض طلب إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وإنتاج المواد الغذائية، إقامة توسعات لمصنعيها القائمين بمدينة العاشر من رمضان، من خلال إقامة خمسة مصانع جديدة هي: مصنع سوائل، ومصنع بودرة، ومصنع مركزات (طماطم وفواكه)، ومصنع عصائر، ومصنع تعبئة مواد غذائية جافة، ويستوعب المشروع 1200 عامل ومهندس، وسيعمل على تنشيط العديد من الصناعات التكميلية والتي من أهمها مصانع المواد الخام ومصانع مواد التعبئة والتغليف وكذا مصانع الماكينات والمعدات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بقيام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بتجميع الطلبات الجادة ليتم عقد اجتماع قريب بحضور الوزراء المعنيين بتلك القطاعات، وتسليمهم الطلبات وطلب اتقيامهم بدراستها والرد عليها بالموافقات وقرارات التخصيص المطلوبة، في خلال فترة لا تتعدى الشهر من تسلمهم تلك الطلب