أخبار مصر | محافظ القاهرة يزور الأطباء المصابين في حادث الكريمات

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وتبين من المعاينة الأولية، مصرع 3 أفراد وهم «السائق وطبيبتان»، وإصابة 17 طبيبًا وطبيبة، تم نقلهم على الفور لمستشفيات حلوان و15 مايو، ومعهد ناصر، وقد تم نقل جميع المصابين إلى معهد ناصر. وتبين من المعاينة الأولية، مصرع 3 أفراد وهم «السائق وطبيبتان»، وإصابة 17 طبيبًا وطبيبة، تم نقلهم على الفور لمستشفيات حلوان و15 مايو، ومعهد ناصر، وقد تم نقل جميع المصابين إلى معهد ناصر. وأكد المحافظ، توفير كافة العناية الطبية للمصابين وإجراء الجراحات اللازمة لهم في حالة الاحتياج.



قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بزيارة معهد ناصر لتفقد حالة مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات في مركز الصف، الذي كان يستقل 20 طبيبًا من المنيا للتدريب بالمعهد القومي للتدريب في القاهرة.