أخبار مصر | محافظ القاهرة يترأس اللجنة التحضيرية لمجابهة الأزمات والكوارث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يترأس اللجنة التحضيرية لمجابهة الأزمات والكوارث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللجنة التحضيرية للتدريب العملي المشترك صقر 60 لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة القاهرة، والمقرر تنفيذه في الفترة من 15 ــ 17 مارس القادم.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية التدريب على إدارة الازمات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان بالتعاون بين المحافظة ووزارتي الدفاع والداخلية لإدارة الأزمات والإستعداد والتدريب المسبق على التعامل معها والتنبوء بالمخاطر، ووضع جدول بالإجراءات التي ستتم للتعامل معها، مشددًا على ضرورة توافر قاعدة بيانات كاملة بامكانيات كل جهة تنفيذية داخل المحافظة، وومخططاتها للتعامل مع الأزمات المختلفة مع تحديثها أولًا بأول وتوزيع الأدوار حسب تخصص كل جهة لتفادي إهدار الوقت والجهد ولضمان السيطرة السريعة على تداعيات الأزمة.

وأشار إلى وجود نسبة من المنازل الأيلة للسقوط، الأمر الذي يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الازالة، مطالبًا بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية للمنشأت ووضع تصور للتعامل مع الأزمات المرورية في حالة تعرض أي منشأة لحريق وكيفية التعامل مع الاشغالات حولها وتحديد الطرق البديلة لسير السيارات وكيفية دخول قوات الحماية المدنية.

وأكد المحافظ على الأهمية الكبرى لتفعيل عمل اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمحافظة خاصة وأن العاصمة لها خصوصية كبيرة بالمقارنة بباقي المحافظات الأخرى، مطالبًا بإجراء تجارب دورية لإخلاء المدارس والمستشفيات ولو بصورة جزئية لإكساب الطلاب والعاملين مهارات الإخلاء والتعامل مع الأزمات، مشددًا على أهمية انتقاء العناصر المشاركة في التعامل مع الأزمة وتدريبها وتوزيع الأدوار عليها.

