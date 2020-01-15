أخبار مصر | سعفان: تحويل 110 ملايين جنيه رواتب للمصريين السابق عملهم بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان: تحويل 110 ملايين جنيه رواتب للمصريين السابق عملهم بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان، نجح في تحويل 6 ملايين و962 ألفا و136 دولارا تحويلات تقاعد ورواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها المصريين السابق لهم العمل بالأردن، وذلك بما قيمته 110 ملايين و691 الف جنيه مصري، خلال عام 2019.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه أن إجمالي المستحقات التي تم تحصيلها للعمال السابق تقديمهم بشكاوى في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم بلغت 102 ألفاً و112 دولاراً أي ما يوازي مليون و531 جنيها مصريا.

وأشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها المكتب بلغت 246 شكوي، تم حل 238 شكوى وديا بنسبة 97% ، والباقي محل الدراسة والبحث، وتم توثيق 396 عقد عمل ، وتجديد 203 ألاف و974 تصريح عمل ، واستخراج 214 شهادة مستثمر .