أخبار مصر | تحرك عاجل من نقابة الأطباء بعد حادث "التدريب الإلزامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك عاجل من نقابة الأطباء بعد حادث "التدريب الإلزامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت نقابة الأطباء بيانًا عن الحادث الذي تعرض له عدد من أطباء التكليف أثناء توجههم للقاهرة لحضور التدريب الإلزامي في وزارة الصحة.
وأوضح البيان: "وقد تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفيي حلوان العام ومستشفيي 15 مايو، ثم تم تحويل أغلب المصابين إلي معهد ناصر ما عدا حالة واحدة حرجة لطبيبة حذر من نقلها".
وناشدت، لجنة الشباب الزملاء الأطباء بمساندة زملائهم المصابين بالمستشفيات.
وقال البيان: "حادث مفزع تعرض له مجموعة من شباب أطباء المنيا، على طريق حلوان أثناء ذهابهم لحضور دورة تدريبية بالقاهرة وقد نتج عن الحادث وفاة اثنين من الأطباء واثنين من المواطنين، إلى جانب إصابة 11 طبيب منهم حالة حرجة وستة من المواطنين".
وأوضح البيان: "وقد تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفيي حلوان العام ومستشفيي 15 مايو، ثم تم تحويل أغلب المصابين إلي معهد ناصر ما عدا حالة واحدة حرجة لطبيبة حذر من نقلها".
وأشار إلى أنه قد توجه على الفور الدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب لمستشفى 15 مايو الآن ود. إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء إلى معهد ناصر لتقديم الدعم وتسهيل توفير الرعاية الطبية.
وناشدت، لجنة الشباب الزملاء الأطباء بمساندة زملائهم المصابين بالمستشفيات.