أخبار مصر | تحرك عاجل من نقابة الأطباء بعد حادث "التدريب الإلزامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك عاجل من نقابة الأطباء بعد حادث "التدريب الإلزامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نقابة الأطباء بيانًا عن الحادث الذي تعرض له عدد من أطباء التكليف أثناء توجههم للقاهرة لحضور التدريب الإلزامي في وزارة الصحة.

وقال البيان: "حادث مفزع تعرض له مجموعة من شباب أطباء المنيا، على طريق حلوان أثناء ذهابهم لحضور دورة تدريبية بالقاهرة وقد نتج عن الحادث وفاة اثنين من الأطباء واثنين من المواطنين، إلى جانب إصابة 11 طبيب منهم حالة حرجة وستة من المواطنين".