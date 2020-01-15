أخبار مصر | وفد مسيحي فرنسي يزور عددًا من محافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد مسيحي فرنسي يزور عددًا من محافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمل الوفد الكنسي الفرنسي من الجمعية الوطنية للحج المسيحي، وعددًا من الإعلاميين الفرنسيين زياراتهم إلى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، إذ قاموا بزيارة عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة في مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، وأديرة وادي النطرون في الصحراء الغربية، ودير الأنبا بيشوي والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار، انتهاءً بالإسكندرية.

وأوضح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن الوفد زار أيضًا مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني وقلعة قايتباي، وعدد من الكنائس.

وبدأت زيارة الوفد الكنسي إلى مصر منذ أيام قليلة بدعوة من وزارة السياحة والآثار ضمن برنامج الرحلات التعريفية التي تنفذها الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري وضمنها السياحة الدينية.

وأثناء تواجدهم في مصر التقوا مع وزير السياحة والآثار لمناقشة إدراج نقاط من مسار رحلة العائلة المقدسة ضمن البرامج السياحية للجمعية.

ونظمت وزارة السياحة و الآثار عدد من الرحلات التعريفية (FAM Trips) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلي الكنائس بمختلف الأسواق السياحية، منها إسبانيا، وإيطاليا، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى منظمى الرحلات العاملين بهذا المجال، وكذلك ممثلو أهم وسائل الإعلام.