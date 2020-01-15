أخبار مصر | عاجل.. مصرع 4 أطباء وإصابة 17 في حادث تصادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع 4 أطباء وإصابة 17 في حادث تصادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 4 أطباء مصرعهم وأصيب 17 آخرين، إثر اصطدام ميكروباص بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان، نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو، لتلقي الرعاية الطبية الكاملة، حيث وجهت الوزيرة بتوفير الرعاية الصحية للأطباء المصابين بالمستشفيات، كما تم توفير كافة المستلزمات وأكياس الدم للمصابين.

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ودفعت "الصحة" بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا، وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارٍ متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتتابع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة حالة المصابين حتى شفاوهم.