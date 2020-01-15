أخبار مصر | ميناء دمياط: انضمام لنش إرشاد جديد لأسطول الخدمات البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميناء دمياط: انضمام لنش إرشاد جديد لأسطول الخدمات البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف عوض، أن إنضمام لنش الإرشاد( دمياط الجديدة ) لأسطول الوحدات البحرية بالميناء جاء بعد إجراء الإختبارات المبدئية للسرعة والتحميل والإبحار بنجاح. وأضاف عوض، أن إنضمام لنش الإرشاد( دمياط الجديدة ) لأسطول الوحدات البحرية بالميناء جاء بعد إجراء الإختبارات المبدئية للسرعة والتحميل والإبحار بنجاح. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار إهتمام الهيئة بتحديث وتطوير الوحدات البحرية المملوكة لها بغرض تقديم خدمات بحرية متميزة للسفن بالميناء، وحرصها على تدعيم أسطول الوحدات البحرية الخاص بها استعدادًا للزيادة المتوقعة في أعداد السفن المترددة على الميناء خاصة بعد إفتتاح المحطة متعددة الأغراض.



أعلن اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، أن الهيئة دشنت إنضمام لنش الإرشاد ( دمياط الجديدة)، الذي قامت ببناءه الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بطول 15.30 متر، وعرض 5.20 متر، وبغاطس 1.35 متر، ومزود بعدد 2 محرك قدرة 400 حصان للواحد، وتبلغ سرعته 20 عقدة، وحمولة 18 طن.