أخبار مصر | بعد افتتاح السيسي .. 5 معلومات عن قاعدة "برنيس" العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد افتتاح السيسي .. 5 معلومات عن قاعدة "برنيس" العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية، إذ حرصت "الخليج 365" على رصد عددًا من المعلومات حول القاعدة التي افتتحها الرئيس وذلك خلال التقرير التالي:1- تعد قاعدة برينس واحدة من أخضم القواعد العسكرية المصرية الجديدة.2- تدخل قاعدة بيرنس ضمن خطة التطوير والتحديث الخاصة بالقوات المسلحة، والتي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية.

3- تعد برنيس أحد أضخم القواعد العسكرية في مصر بشكل خاص، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.



4- برنيس هي نقطة ارتكاز، للقوات المسلحة، ليست واحدها وإنما ترافقها في هذا الأمر قاعدة محمد نجيب العسكرية.

5- تهدف قاعدة برنيس إلى مواجهة كافة التحديات التي تواجه القوات المسلحة.

