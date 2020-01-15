أخبار مصر | "الخليج 365" تنشر أسماء الأطباء المتوفين والمصابين بحادث 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنشر أسماء الأطباء المتوفين والمصابين بحادث 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت طالبة من الدفعة 29 لتكليف الأطباء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا تنتقد فيه وزارة الصحة لعدم توفير وسيلة نقل آمنة لطلبة تكليف المحافظات لنقلهم من محافظاتهم إلى القاهرة، بعد تعرض الميكروباص الذي كانوا يستقلونه لحادث سير في 15 مايو، قائلة: "عدم توفير وسيلة نقل "آمنة" من وزارة الصحة لأطباء التكليف في المحافظات لنقلهم للقاهرة لحضور تدريب "إلزامي" جريمة تستوجب المساءلة والحساب قولًا واحدًا إن أردنا حكومة تليق بهذا الوطن".

وأضافت، "والله إن القلب ليحزن.. وأن العين لتدمع على من ذهب ضحية الإهمال والتخبط الإداري الذي يضرب تلك الوزارة منذ عهد بعيد دون أمل في الإصلاح "، مستكملة: "رحم الله من توفي من الزملاء والأصدقاء، طلاب من أطباء الدفعة ٢٩ طب المنيا الذين توفوا صباح اليوم في حادث ميكروباص، وشفا الله المصابين".

وكما نشرت أسماء زملائها الذين توفاهم الله وأسماء المصابين والمستشفيات المتواجدين بها تسهيلا على زويهم للاطمئنان عليهم، قائلة: "عشان نسهل على الأهالي اللي جايين من المنيا ونطمنهم".

وأوضحت أن أسماء المتوفين في مستشفى 15 مايو كالتالي:

1 - دكتوره سماح نبيل

2- دكتوره رانيا محرم

3- سائق السيارة وائل كمال

والمصابون في معهد ناصر وحالتهم حرجة

1- د. نورا كمال عبداللطيف

2- د. نواره نبيل حمدان

3- د. ايمان عاطف سيف

4- راعوس القيس أشعيا

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أما المصابون في مستشفي 15 مايو هم:

1- د. آمنة محمد خلف حالتها حرجة

2- د. سمية علي حالتها مستقرة

3- د. آية رفعت حالتها مستقرة

4- د. أمنية رفعت حالتها مستقرة

5- أحمد سيد محمد حالته مستقرة

6- كمال حالته مستقرة

وأضافت، أن أسماء المصابين في مستشفى حلوان الكتالي:

1- د. فاطمة منصور محمد

2- د. جهاد محمد يوسف

3- د. سلمى حسونة على

4- د. إيمان علي محمد