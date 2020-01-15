أخبار مصر | "الإنتاج الحربي": معرض السلاح إيدكس 2020 سيشهد مفاجأت جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي": معرض السلاح إيدكس 2020 سيشهد مفاجأت جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد بكر المتحدث الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إن المهمة الأساسية للوزارة هي تلبية الاحتياجات للقوات المسلحة المصرية من معدات وذخائر وأسلح، أما فائض الإنتاج من المنتجات المدنية فيتم ضخها في السوق المصري من خلال المعارض المنتشرة على مستوى الجمهورية لتشجيع الصناعة المصرية الوطنية.

وتابع "بكر"، في حواره مع "الخليج 365"، أن الوزارة شاركت بقوة في معرض السلاح إيدكس ٢٠١٨ بالتعاون مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع والترسانة البحرية وغيرها وحصلت مصر من خلال المعرض على أفضل تنظيم، وسيكون بمعرض السلاح القادم إيدكس ٢٠٢٠ مفاجآت عديدة للمواطن المصري وسيفخر بكون بلاده مصنعة للأسلحة الثقيلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن المعرض سيشهد ظهور أكثر من معدتين عسكريتين جديدتين لأول مرة في معرض السلاح إيدكس ٢٠٢٠.