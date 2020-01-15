أخبار مصر | استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: موقف رادع لكل مسؤول

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن ما جرى أمس يعتبر حدث يجب أن يقف عنده كل مسئول، فهو أول استجواب تحت قبة المجلس كما انه تم بطريقة تؤكد للجميع أن البرلمان يحاسب وغير متغافل وهدفه المواطن قبل أي شئ آخر.

واختتم حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلًا: "نتمنى أن تنظر وزيرة الصحة بعين الاهتمام لكل ما دار أمس تحت النقاش".

