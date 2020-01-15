أخبار مصر | استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: موقف رادع لكل مسؤول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: موقف رادع لكل مسؤول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق النائب البرلماني حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على جلسة استجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمس قائلًا: للأسف بعد أن طالب ثلث المجلس بسحب الثقة من الوزيرة انصرف عدد كبير من الأعضاء، لذا لم يكتمل الاستجواب ولم يُتخذ قرار بسحب الثقة.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن ما جرى أمس يعتبر حدث يجب أن يقف عنده كل مسئول، فهو أول استجواب تحت قبة المجلس كما انه تم بطريقة تؤكد للجميع أن البرلمان يحاسب وغير متغافل وهدفه المواطن قبل أي شئ آخر.
واختتم حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلًا: "نتمنى أن تنظر وزيرة الصحة بعين الاهتمام لكل ما دار أمس تحت النقاش".
وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن ما جرى أمس يعتبر حدث يجب أن يقف عنده كل مسئول، فهو أول استجواب تحت قبة المجلس كما انه تم بطريقة تؤكد للجميع أن البرلمان يحاسب وغير متغافل وهدفه المواطن قبل أي شئ آخر.
واختتم حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلًا: "نتمنى أن تنظر وزيرة الصحة بعين الاهتمام لكل ما دار أمس تحت النقاش".