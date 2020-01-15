أخبار مصر | خاص| ننشر بالأسماء حركة تنقلات قطاع الآثار الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| ننشر بالأسماء حركة تنقلات قطاع الآثار الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت الخليج 365 من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار، أن حركة تنقلات وتغييرات إدارية ستطال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذلك في إطار خطة إعادة الهيلكة التي اعتزمها وزير السياحة والآثار والتي ستشمل الشقين الأثري والسياحي.

وكشفت المصادر إلى "الخليج 365"، أن رئيس القطاع جمال مصطفى مستمرًا في منصبه، في حيث ستنال التغييرات من قيادات الصف الأول في القطاع، حيث سيتولى ناجي محمود مدير عام القلعة إدارة منطقة آثار جنوب القاهرة، في حين سينتقل الدكتور محمد رشاد مدير منطقة جنوب إلى إدارة التوثيق الأثري.

وكما علمت "الخليج 365"، أن محمد عبد الله مدير آثار منطقة شرق القاهرة سيتولى إدارة القلعة، في حين سيتولي عبد الله سعد مدير مجموعة قايتباي إدارة منطقة آثار شرق، على أن يتم تصعيد أحد الأثريين لإدارة مجحموعة السلطان قايتباي.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت قبل ذلك في عدة بيانات لها أن حركة الهيلكة لكامل قطاعات الوزارة بشقيها الأثري والسياحي ستأتي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الشابة في سبيل رفعة العمل الأثري والسياحي.