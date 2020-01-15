أخبار مصر | "التعليم" تحيل مسؤولا للتحقيق بسبب خطأ لغوي في امتحان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تحيل مسؤولا للتحقيق بسبب خطأ لغوي في امتحان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة (اللغة العربية) للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة؛ حيث ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه" مسبوقة بكلمة (قوله تعالى) وهي ليست من آيات القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة، أنه قد تم تحويل المسئول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا.