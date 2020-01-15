أخبار مصر | وزير القوى العاملة يكرم 350 عاملا مثاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يكرم 350 عاملا مثاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، حرصه الدائم على تكريم العمال المثاليين والمتميزين بمختلف مواقع العمل والإنتاج، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة الشريفة بين جميع عمال مصر، بما ينعكس على العملية الإنتاجية، لضمان استمرار قوة الدفع إلى الأمام لتحقيق النجاح لتحتل مصر المكانة التي تليق بها بين دول العالم بأيدي عمال مصر.

وكرم الوزير، 350 عاملا وعاملةً مثاليا متميزا في أداء عملهم، وذلك في احتفالية العيد السنوي للعاملين الـ14 الذي أقامته مجموعة فنادق إنتركونتيننتال مصر وإفريقيا "سيتي ستارز" .

وكما كرم الوزير، 20 طفلا من مرضى السرطان بمستشفى 5757 بإهدائهم 20 جهاز "تابلت" مقدمة من إدارة المجموعة تحفيزا لهم وتشجيعهم على تحدي المرض في إطار المشاركة المجتمعية للمجموعة.

وسلم "سعفان"، المكرمين دروع وشهادات تقدير بهذه المناسبة مقدمة من إدارة المجموعة تكريما لهم لما بذلوه من جهد، وعملهم بشكل دؤوب، وذلك بحضور بيتر فرانك مدير عام مجموعة إنتركونتيننتال، وناصر عصام الدين فضلي المدير الإقليمي للموارد البشرية، وإبراهيم نشأت مدير فندق " هوليدي ان ".

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وشدد وزير القوى العاملة على أن 2020 عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر في ثوبها الجديد، والذي كان بجهود وعرق عمال مصر.

وأكد "سعفان" أن مصر قادرة على التصدي لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضي قدمًا لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وأشاد الوزير بحرص إدارة الفنادق علي الاهتمام بالعاملين بها، وتمكين المرأة بما يتوافق مع رؤية وتوجه الوزارة والدولة نحو تمكين المرأة المصرية.

ومن جانبه قدم ناصر فضلي، شكره للوزير على مشاركته العاملين احتفالهم السنوي للمرة الرابعة، مهديا له درع المجموعة تكريما له على الجهد المبذول لرعاية العاملين وأصحاب العمل وتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة .

