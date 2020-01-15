أخبار مصر | بعد 50 ألف عملية.. "عين العالم" يبدأ مخيم لجراحات العيون بالسنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 50 ألف عملية.. "عين العالم" يبدأ مخيم لجراحات العيون بالسنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد هندي، استشاري جراحات القرنية والمياه البيضاء والجراحات الانكسارية للعين، استئناف فريق "عين العالم" قوافله الطبية بالقارة الأفريقية للكشف عن أمراض العيون وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة وذلك ببدء مخيم لجراحات العيون بالسنغال غرب أفريقيا.

وأوضح هندي أن "عين العالم" هو فريق من أطباء جراحة العيون والتمريض المدرب في ذلك المجال يعمل على تقديم الدعم الفني للحكومات والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة العمى لتنفيذ مخيمات العيون في المناطق النائية والتي تعاني نقصا في الخدمات الصحية، مؤكدا أن الفريق أحدث نقلة نوعية في مجال مكافحة العمى بأفريقيا باستخدامه مستشفى متنقل يشمل كل التجهيزات الطبية الحديثة التي تمكنه من تقديم خدمة طبية في القوافل بمستوى يماثل تلك المقدمة في أكثر الدول تطورا في طب وجراحة العيون.

وحول إنجازات فريق "عين العالم"، قال الدكتور محمد هندي إنه عمل في العديد من دول العالم منها تشاد والنيجر وأثيوبيا وچيبوتي والصومال في أفريقيا، بالإضافة إلى اليمن وقيرغيزستان في آسيا، حيث تم إجراء ما يزيد عن ٥٠ ألف عملية لجراحة العيون، مشيرا إلى أن الفريق يعمل في مصر منذ عام ٢٠٠٩، وأجرى أكثر من ٣٠ ألف عملية جراحية متنوعة بالعيون في محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف وأسيوط والأقصر وقنا وأسوان.