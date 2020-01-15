أخبار مصر | الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف 95 سيدة من 40 دوله إفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف 95 سيدة من 40 دوله إفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدا من برنامج African women leadership التابع للمعهد القومي للإدارة بمقرها عدد ٩٥ سيدة من ٤٠ دوله إفريقية؛ للتعرف على دور الأكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب و الكوادر الإفريقي.

يذكر أنه تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.