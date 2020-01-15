مصر | بـ"مياه النار".. مشاجرة بين 8 طلاب في الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مياه النار".. مشاجرة بين 8 طلاب في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات إصابة 8 طلاب أمام مدرسة بالغربية، وتبين بأنهم تشاجروا مع بعضهم البعض بسبب التقاط الصور.

وتلقى مركز سمنود أمن الغربية، إخطارًا من المستشفى العام بإصابة "8" طلاب، بحروق بالوجه والرأس وما قرروه أنه أثناء قيامهم بتناول وجبة الإفطار على إحدى عربات الفول بشارع ترعة الساحل بمدينة سمنود، وقام شخص وآخر بالتشاجر مع آخرين وقيامهما بإلقاء ماء نار على من تشاجروا معهم فحدثت إصابتهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى حدوث المشاجرة أمام إحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة سمنود بين كل من طرف أول: أربعة طالبة مقيمين بقريتي الراهبين وبهبيت الحجارة دائرة المركز، وطرف ثان: طالبان مقيمان بمدينة سمنود.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وأضافوا بحدوث مشادة كلامية بينهم أثناء الدراسة لقيامهم بتصوير بعضهم البعض أمام المدرسة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول والثاني بإلقاء ماء نار على الخامس والسادس مما أدى لحدوث إصابة المذكورين.