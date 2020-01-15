مصر | "النيابة الإدارية" تعقد دورة بشأن التسوية السلمية للنزاعات الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة الإدارية" تعقد دورة بشأن التسوية السلمية للنزاعات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، وذلك في ندوة تثقيفية لأعضاء النيابة الإدارية تحت عنوان "التسوية السلمية للنزاعات الدولية".

وعقدت الندوة بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار محمد رامي مدير مركز التدريب، وبحضور المستشار أحمد أبو دقة مدير التفتيش القضائي، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والمستشار ممدوح حشيش عضو محكمة القيم وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.

وتناولت الندوة أهمية آلية التسوية السلمية في حل النزاعات الدولية والتأكيد على التزام مصر عبر تاريخها بقواعد القانون الدولي والتزاماتها الدولية في ضوء حماية الأمن القومي المصري بأبعاده الإقليمية والاستراتيجية المختلفة، متطرقًا إلى نجاح مصر الباهر في استرداد أراضي طابا عبر التحكيم الدولي وفق ضوابط الشرعية الدولية.

وكما نوه "المنشاوي"، إلى حاجة المجتمع الدولي إلى المضي قدمًا في تدعيم آليات التسوية السلمية للنزاعات الدوليه عبر محكمة العدل الدولية أو هيئات التحكيم الدولي المؤقتة.

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وفي نهاية الندوة قام رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء درع النيابة الإدارية للدكتور مفيد شهاب، تقديرًا له ولإسهاماته المتعددة في إثراء الحصيلة المعرفية بقواعد القانون الدولي.

وتأتي تلك الندوة في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من جهود حثيثة في إطار الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لمواكبة أحدث المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.