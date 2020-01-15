مصر | مزارع يمطر ربة منزل بوابل من الأعيرة النارية بأسيوط

وتلقى مركز شرطة الفتح، بلاغًا بوفاة ربة منزل، 42 سنة، مقيمة بناحية منشية المعصرة دائرة المركز إثر إصابتها بأعيرة نارية متفرقة.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها مدرس، 51 سنة، اتهم مزارعًا، 25 سنة، مقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة، لخلافات سابقة بينه والمتهم وقيام الأخير بسرقة منقولات خاصة بابنتهما.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي وقيادات قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية"، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.