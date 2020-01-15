مصر | عاجل.. "جنح الدقي" تحسم حكم حبس مجدي عبدالغني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "جنح الدقي" تحسم حكم حبس مجدي عبدالغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت محكمة جنح الدقي، الحكم الصادر ضد مجدي عبد الغني بالحبس سنة في قضية ميراث وذلك بعد قبول المعارضة المقدمة منه على هذا الحكم.

وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت مجدي عبدالغني عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق وآخرين بالحبس غيابيا سنة وكفالة 2000 جنيه، لإيقافه تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه، وأقام معارضه على الحكم.

جاء ذلك بعدما أقامت عائلته دعوى قضائية مباشرة ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها وهي عبارة عن محطة بنزين بالوراق.