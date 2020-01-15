مصر | ضبط ٤ لصوص سروقوا "لورد" بالوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ٤ لصوص سروقوا "لورد" بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رجال الأمن بالقاهرة، غموض بلاغ بسرقة لودر من موقع تحت الإنشاء بحي الوايلي، حيث تبين أن ٤ لصوص وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبط ٢ منهم وجار البحث عن الآخرين، ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين الهاربين وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغًا لقسم شرطة الوايلي من حارسي بموقع في الطريق الجديد الكائن بجوار محطة الدمرداش في شارع لطفي السيد، دائرة القسم، يفيد بأنه حال تواجد أحدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات"، وتكبيل يديه وتكميم فمه بلاصق طبي، وسرقة لودر ملك الشركة التي يعملان بها ولاذوا بالفرار.