مصر | وفيات و14 مصابا في حادث سير لميكروباص ينقل أطباء بالقاهرة

ظهرت كثافات مرورية بطريق الإقليمي بحلوان إثر وقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص تنقل 14 شخصا وبين سيارة ربع نقل.



وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق.

وبانتقال رجال المرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن الحادث سيارة ميكروباص تنقل 14 طبيبا من المنيا لحضور مؤتمر تابع لوزاره الصحة وبين سيارة ربع نقل.

واستقبلت مستشفى حلوان العام 9 مصابين بإصابات حرجة، كما استقبلت مستشفى 15 مايو 5 مصابين بينهم حالات وفاة.