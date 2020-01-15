مصر | الدفاع بـ"حادث محطة مصر": الفساد في تلك المؤسسة أزكم النفوس

حيث استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم السابع، الذي التمس براءته ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر الدعوى لكونها جنحه، كما دفع بعرفية الدفاتر لكونها دفاتر تنظيمية والقائم بتحريرها المتهم الثالث، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية.



واستكمل الدفاع دفوعه بعدم المسئولية الجنائية لدى موكله، وأن الجهة الإدارية للسكة الحديد اعتادت منذ ٣٠ عاما بوقائع توقيع الموظفين لبعضهم البعض، قائلا: "إنه إنضم إلى مرافعة باقى أعضاء هيية دفاع المتهمين، وأن المتهمين جميعا لا علاقة لهم بالإسناد الموجه إليهم ويسال في الواقعة رجال الصف الأول من رؤسائهم".

وأوضح الدفاع حسب قوله: "بأنه ثبت بالدليل القاطع عن أن الأجزاء المتهمين بالعبث فالبعض منها معطل والبعض الأخر غير موجود"، متابعًا: "الفساد في تلك المؤسسة أزكم النفوس يخشى السفر بوسيلة من مواصلات السكة الحديد خوفا من وقوع مكروة".

وأشار إلى أن مصر تعد من أول الدول استخداما للسككك الحديدية، رغم ذلك تقع بها الحوادث التي وصفها الحادث بأنها ليست الأولى، وكان من بين الحوادث الضخمة حادث قطار البدرشين، مشيرًا إلى ن هؤلاء المتهمين تم الزج بهم لتهدئة الرأي العام.