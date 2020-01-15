مصر | "من الجيزة للغربية".. "الداخلية" تحرر مواطنا من أيدي تشكيل عصابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من الجيزة للغربية".. "الداخلية" تحرر مواطنا من أيدي تشكيل عصابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مرتكبي واقعة خطف أحد المواطنين من الجيزة واحتجازه لوجود خلافات مالية مع مالك شركة بالغربية.

وتبلغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من: "ربة منزل" مقيمة بدائرة القسم، ومالك شركة توريدات مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بأنه حال توجه شقيق الأولى مهندس وشريك "المبلغ الثاني" بذات الشركة "له معلومات جنائية" إلى مقر الشركة، فوجئ بقيام مالك شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية - مقيم بذات عنوان الشركة وبرفقته آخرين باصطحابه عنوة من أسفل مقر الشركة لداخل إحدى السيارات، وفروا هاربين، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث إن المجني عليه مدين للمشكو في حقه بمبلغ 126 ألف جنيه "قيمة توريد مواد غذائية".

وبسؤال أربعة من العاملين بالشركة، أيدوا ما جاء بأقوال المُبلغين، وأضافوا بحضور المشكو في حقه إلى الشركة للمطالبة بالمبلغ المالي المشار إليه، ولدى فشله في الحصول عليه، انتظر المجني عليه أسفل الشركة واصطحبه وهرب.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك الشركة المذكور بالاشتراك مع 4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بتحريض من مالك الشركة المذكور لذات الخلافات المالية، وأضافوا بأن المجني عليه صحبة المتهمين الهاربين.