مصر | "من الجيزة للغربية".. "الداخلية" تحرر مواطنا من أيدي تشكيل عصابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من الجيزة للغربية".. "الداخلية" تحرر مواطنا من أيدي تشكيل عصابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من: "ربة منزل" مقيمة بدائرة القسم، ومالك شركة توريدات مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بأنه حال توجه شقيق الأولى مهندس وشريك "المبلغ الثاني" بذات الشركة "له معلومات جنائية" إلى مقر الشركة، فوجئ بقيام مالك شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية - مقيم بذات عنوان الشركة وبرفقته آخرين باصطحابه عنوة من أسفل مقر الشركة لداخل إحدى السيارات، وفروا هاربين، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث إن المجني عليه مدين للمشكو في حقه بمبلغ 126 ألف جنيه "قيمة توريد مواد غذائية".
وبسؤال أربعة من العاملين بالشركة، أيدوا ما جاء بأقوال المُبلغين، وأضافوا بحضور المشكو في حقه إلى الشركة للمطالبة بالمبلغ المالي المشار إليه، ولدى فشله في الحصول عليه، انتظر المجني عليه أسفل الشركة واصطحبه وهرب.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك الشركة المذكور بالاشتراك مع 4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بتحريض من مالك الشركة المذكور لذات الخلافات المالية، وأضافوا بأن المجني عليه صحبة المتهمين الهاربين.
وبتكثيف جهود ملاحقة واستهداف المتهمين الهاربين وتضييق الخناق عليهما، قاما بالتخلي عن المجني عليه بطريق "مصر إسكندرية الصحراوي" خشية ضبطهما، وبسؤال المجني عليه قرر قيام المتهمين باصطحابه بتاريخ الواقعة من أسفل مقر الشركة بادعاء تسليمه لجهاز الشرطة، وعقب استقلاله السيارة معهم قاموا بتعصيب عينيه والاستيلاء منه على هواتفه المحمولة وإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشاد المجني عليه ضبط الهواتف بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، كما أضاف بقيام المتهمين باحتجازه بمنزل "غير معلوم" لديه ثم قاموا بنقله إلى مزرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وإطلاق سراحه عقب علمهما بضبط المتهمين الثلاثة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.