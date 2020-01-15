مصر | ضبط سائق استولى على سيارة أدوية من قائدها بالإكراه في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق استولى على سيارة أدوية من قائدها بالإكراه في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق لقيامه بالإستيلاء على سيارة أدوية من قائدها بالإكراه في سوهاج.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة عاطلين "لهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج.
البداية كانت بتلقي مركز شرطة المراغة، بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من "سائق" بشركة أدوية كائن مقرها بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة نقل "ملك الشركة عمله مُحملة بأدوية" بالطريق الأوسط بدائرة المركز، استوقفه ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون إحدى السيارات، وقاموا بالإستيلاء منه على السيارة قيادته كرهًا عنه وفروا بها هاربين.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة عاطلين "لهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال قيادته سيارة ملاكي "ملك والده" بالمنطقة محل إقامته، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بها واعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، من خلال استخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها "بدون حمولتها" بالمنطقة المتآخمة لظهير الطريق الصحراوي الغربي بين حدود محافظتي "قنا وسوهاج".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والمسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والمسروقات.