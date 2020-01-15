مصر | ضبط هارب محكوم عليه بالسجن 64 سنة في الغربية

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نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب محكوم عليه بالسجن 64 سنة وبحوزته بندقية خرطوش بمحافظة الغربية.

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه فى 12 قضية، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية والذى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة "مشتملات أبراج تقوية إرسال شبكات الهواتف المحمولة" بالإكراه، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 10 أحكام بالسجن 64 سنة فى قضايا سرقة بالإكراه شروع فى سرقة بالإكراه سرقة بالإكراه وسلاح نارى سرقة تبديد.

وذلك حال استقلاله سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة زفتى، وبحوزته بندقية خرطوش، عدد 4 طلقات من ذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.