مصر | ضبط مصنع "بدون ترخيص" لجمع النفايات الطبية الخطرة في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام مسئولي مصنع "بدون ترخيص"، الكائن بدائرة مركز شرطة أوسيم في محافظة الجيزة، خاص بـ"تاجر بلاستيك"، مقيم بمحافظة القليوبية، بجمع النفايات الطبية الخطرة، ومخلفات المستشفيات، ومراكز الغسيل الكلوي، وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة، واستخدامها في تصنيع عبوات الطعام البلاستيكية وأدوات المائدة، الأمر الذي يُشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة للمواطنين، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة المعنية، وأسفرت ذلك عن ضبط عاملان بالمصنع، وكذا ضبط خط إنتاج كامل لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة مكون من:" كسارة كبيرة الحجم يعلوها خزان مياه، ومغسلة بلاستيك يدوية كبيرة الحجم، ومنشار تقطيع كبير الحجم، وعدد 3 خزانات "سعة الواحد طن"، ميزان حساس ديجيتال، وماكينة خياطة تغليف، وموتور مياه، وعدد 3 مواتير ضغط هواء، وكميات من عبوات الغسيل الكلوي والأمبولات البلاستيكية والخراطيم الطبية، و4 طن لخام البلاستيك، وكمية من المخلفات، وكمية من الأجول الفارغة".