مصر | "9 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال يوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "9 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال يوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 9 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع أكسسوار محمول سجائر عبوات زيت شيشة إلكترونية مستحضرات تجميل قطع غيار سيارات قطع غيار معدات جديدة حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 1،5 مليون جنيه.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط قضية.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد 267 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، تسول، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى، سلاح أبيض، انتحال صفة، مخالفات سائقين.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 865 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 303 أحكام قضائية متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 7 قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.