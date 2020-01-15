مصر | الحماية المدنية تنقذ طفلا عقب احتجازه داخل غرفته بالشروق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تنقذ طفلا عقب احتجازه داخل غرفته بالشروق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية، من إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل غرفته بالشروق.

وتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة باحتجاز طفل داخل غرفته بمسكن عائلته الكائن بدائرة قسم شرطه الشروق، ويتعذر خروجه لصغر سنه.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين احتجاز طفل 3 سنوات بداخل غرفته، وتم التقابل مع والد الطفل، وتمكنت القوات من فتح باب الغرفة باستخدام معدات الإنقاذ واستخراج الطفل من الداخل بحالة صحية جيدة.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.