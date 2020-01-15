شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول حالة مصابة بأنفلونزا «H1N1» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظت ربة منزل في العقد السادس من عمرها، الأربعاء، أنفاسها الأخيرة بمستشفى الصدر بأسيوط إثر اصابتها بمرض الأنفلونزا «H1N1».

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كانت مديرية الصحة بأسيوط تلقت إخطارًا من مستشفى الأمراض الصدرية بوفاة «اعتدال .ر .ا» 51 عاما، مركز طما، إثر إصابتها بمرض الأنفلونزا الموسمية «H1N1» بعد دخولها العناية المركزة بـ 6 ساعات.

كانت الحالة دخلت العناية المركزة بمستشفى الايمان العام بتاريخ 4 يناير الجاري تعاني من ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ وسعال وبالفحص تبين اصابتها بالأنفلونزا الموسمية «H1N1».

تم احتجازها بالعناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج، وبسبب تدهور حالتها الصحية تم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى الأمراض الصدرية وتوفيت بعد 6 ساعات من دخول المستشفى.