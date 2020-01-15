شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تسليم موقف القاهرة الجديد نهاية يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، موقع إنشاء موقف القاهرة الجديد بجوار شونة المرور الجديدة بشرق مدينة كفرالشيخ، ويضم 40 باكية، حيث تابع استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف.

كما تفقد المبني الإداري وغرفة الحراسة والمسجد والحمامات بالموقف، مشدداً على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف ليتم التسليم نهاية يناير الجارى تمهيداً لتشغيله، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدن في التوجه لمدينة كفرالشيخ والعودة منها، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.